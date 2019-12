Les Tagada Jones vont clôturer leur tournée en support de La peste et le choléra avant de se mettre à la composition et l'enregistrement de leur prochain opus. Le groupe a déjà booké les 27 et 28 novembre au Trianon de Paris pour sa sortie ! Ce seront les seules dates sur 2020 pour la promo de ce skeud.

