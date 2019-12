Human Impact, nouveau combo de Chris Spencer (ex-Unsane) a mis en ligne le son de "November", titre à paraître le 13 mars sur leur premier album éponyme. Le groupe est également composé de Jim Coleman (Cop Shoot Cop), Chris Pravdica (Swans, Xiu Xiu) et Phil Puleo (Cop Shoot Cop, Swans). [plus d'infos]