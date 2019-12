01 - "Iron And Stone" (The Obsessed cover)

02 - "Have A Cigar" (Pink Floyd cover)

03 - "Make A Bet"

04 - "Ain't It The Life" (live at Wisseloord Studio, Hilversum, Netherlands - November 1999)

05 - "Floaty" (live at Wisseloord Studio, Hilversum, Netherlands - November 1999)