A l'instar d'un Jamey Jasta (Hatebreed, Jasta, etc.), Robb Flynn va produire à compter de la semaine prochaine un podcast hebdomadaire intitulé "No fuckin' regrets with Robb Flynn". Quant au contenu, il sera question de la vie en tournée avec notamment des interviews avec des membres de groupes supports de Machine Head, des techniciens, etc. Première diffusion programmée le 11 décembre.