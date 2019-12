Hier soir 30 novembre, Slayer donnait son ultime concert au Forum de Los Angeles. Un fan a capté le dernier morceau du show, "Angel of death", et les adieux émus de Tom Araya au public. La fin d'un cycle. A voir si le groupe restera silencieux à jamais ou si l'appel du business les fera remonter sur scène un jour... A noter que leur manager Rick Sales a confié il y a peu que « la tournée d'adieu de Slayer ne signifie pas la fin du groupe ». [plus d'infos]