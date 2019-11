Actuellement en tournée avec Cattle Decapitation, les gaziers de Full of Hell se sont fait voler leur van avec l'ensemble de leurs instruments et effets personnels. Le groupe est dévasté et est contraint d'annuler sa tournée. Un de leur ami a lancé une campagne de crowdfunding pour les aider à se refaire.

[ Cagnotte Full of Hell: gofundme.com ]