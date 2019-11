[-] Re: Triste fin pour AqME

AqME a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas dire qu'elles soient bonnes. Le groupe annule ses deux dates déjà reportées du Trianon et de Savigny le Temple . Vincent n'aura pas l'occasion de pouvoir occuper le chant courant janvier et les médecins ne se prononcent pas sur une date potentielle. Le communiqué intégral est dans la suite. Nous repassons évidemment toutes nos pensées positives de soutien à Vincent et ses proches dans cette période difficile. [ plus d'infos ]

// ANNULATION TRIANON + SAVIGNY //



La famille,



nous sommes contraints de vous annoncer l'annulation de nos 2 derniers concerts d'adieu à l'Empreinte de Savigny le Temple et du Trianon à Paris.

L'émotion est évidemment très forte au moment où nous écrivons ces lignes... Comme vous le devinez peut-être déjà, Vincent n'est pas en mesure d'assurer ces deux dernières dates. En effet, suite à l'opération qu'il a subi, il n'a pas encore retrouvé sa voix et les médecins ont été clairs : Vincent ne retrouvera pas sa voix à temps pour le mois de janvier et ils ne peuvent pas lui dire quand il sera en mesure de chanter à nouveau. Dès lors, la décision d'annuler ces concerts s'impose à nous comme une évidence, malgré la difficulté et la peine.

C'est un crève-coeur de ne pas pouvoir faire la fête une dernière fois avec vous, mais nous avons envie de retenir tout le reste : cette poignée de concerts exceptionnels au printemps dernier, ce Trianon complet 6 mois avant la date, toutes ces années à partager notre musique avec vous, à évoluer, grandir (vieillir même!) ensemble et tous ces moments incroyables, parfois insolites, drôles ou douloureux... Une histoire vraie de 20 années de rock n' roll.

Nous en profitons également pour dire un immense merci à nos anciens camarades Ben et Thomas qui ont répondu présents à notre invitation pour cet ultime concert du Trianon et se seront investis à nos côtés pour préparer cette date qui finalement n'aura pas lieu.

On ne va pas vous mentir : pas un seul instant on aurait pu imaginer que notre fin serait aussi étrange, ne pouvant aller jusqu'au bout de nos adieux à notre public, vous !

Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait, mais aujourd'hui AqME s'arrête là. Ce que nous avons accompli et ce que nous avons vécu ensemble et avec vous restera gravé dans nos mémoires à tous.

On vous reverra sous d'autres cieux.



Etienne, Vincent, Charlotte, Julien