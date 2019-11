Le Main Square Festival vient d'annoncer les treize premiers noms de son affiche 2020 qui se déroulera les 3, 4 et 5 juillet 2020. Au programme, Twenty One Pilots, Sting, M, Black Eyed Peas, les Pixies, VALD, Alan Walker, Roger Hodgson, LP, Therapie Taxi, KOBA la D, Tones And I et Caballero & JeanJass. Bref, que du très dispensable...