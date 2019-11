Composé d'un line-up renforcé, mais toujours aussi anonyme, Non Serviam s'éloigne de plus en plus des sonorités electro-noise expérimentales et instrumentales de son premier album Un petit peu d'amour pour la haine (2014), annonçant pour 2020 un album nommé Behemoth. Plus orienté black/death metal, avec des touches trip-hop, noise, drone et punk-hardcore, mais toujours teinté d'indus et expérimentations électroniques, trois titres ont déjà été mis en ligne et s'écoutent ci-après.

