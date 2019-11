Lyon stoner doom Vol. 1, première compilation consacrée au stoner et musiques assimilées (doom, psyché...) de la région lyonnaise, est désormais en ligne sur le BandCamp de Smokin' Witches Records. La compilation est disponible à prix libre et tous les bénéfices seront reversés à une asso de protection animale (Les Grandes Oreilles Refuge).

On retrouve entre autres les groupes Goatfather, Atomic Trip, Witchgrove, Paranoid Cats, General Cluster...

[ Lyon stoner doom Vol. 1: BandCamp ]