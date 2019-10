As A New Revolt sort aujourd'hui son troisième clip pour "Empire", issu de l'album txrx sorti l'année dernière. Un story telling qui dénonce de façon cynique les dérives de la politique et du pouvoir. Le duo passera par ailleurs aux Abattoirs de Bourgoin Jallieu le 16 novembre, en première partie des excellent Dub Trio. [plus d'infos]