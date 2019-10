Taylor Hawkins (Foo Fighters, ex-Alanis Morissette) va sortir un nouvel album Get the money sous le patronyme Taylor Hawkins & The Coattail Riders. Le morceau-titre a fait l'objet d'un clip. Joe Walsh (ex-The Eagles), Chrissie Hynde de The Pretenders et Duff McKagan des Guns N' Roses apparaissent en featuring. [plus d'infos]