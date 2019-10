[-] Re: Sleeppers : RIP

Salut tout le monde

Après 30 ans de bons et loyaux services, les SLEEPPERS mettent un terme à leur carrière. Nous voudrions remercier tous les acteurs qui ont oeuvré pour que l'aventure se poursuive aussi longtemps. Spéciale dédicace à toute la team SLEEPPERS, « Cocob, Nico, Norguetto, Nonox, François, le Poulain, le Blouin, Stef Giraud, Pierrot W, At(h)ome, After Before ». Un remerciement spécial à Denis Barthe et ND Musiques qui nous ont aidé durant plusieurs années, tous les amis qui ont donné de leur temps et de leur talent (Chacha, JH, Manu Light, Jean fafa, Le Fouin, Le Chino.) une Grosse Pensée à Maman Bidou qui nous a accueilli à Bordeaux comme elle savait le faire. Un grand remerciement enfin à tout ceux qui nous ont suivi sur les concerts et sur nos albums, tous les groupes et organisateurs, programmateurs qui nous ont fait confiance et avec qui nous avons appris tant de choses. A tous les autres et ceux que nous oublions de citer. Nous allons nous recroiser pour certains, mais avec d'autres projets.

ENCORE MERCI POUR TOUT

SLEEPPERS