Comme l'annonce le titre de la dépèche, il n'y aura finalement pas d'édition française du Download Festival l'an prochain comme prévu initialement. La raison, qui peut sembler assez fumeuse, est liée à des soucis de travaux de la SNCF sur la ligne de RER C et en gare de Brétigny-sur-Orge... Le communiqué officiel est à la suite. [ plus d'infos ]

Communiqué officiel :



L'édition 2020 du Download Festival n'aura pas lieu.



Paris - Le Plessis-Pâté - le 30 septembre - En raison de travaux sur la ligne C du RER et en gare de Brétigny-sur-Orge, nous sommes contraints d'annuler l'édition 2020 du Download Festival prévu sur La Base 217.



La SNCF ayant annoncé qu'en raison de travaux lourds sur la ligne C du RER, aucun train ne desservira la gare de Brétigny-sur-Orge le week-end des 29, 30 et 31 mai 2020. Au regard des complications engendrées pour les festivaliers qui ne pourront rejoindre le festival dans des conditions optimales, nous avons pris la décision d'annuler l'édition 2020 du Download Festival.



Cœur d'Essonne Agglomération, après avoir essayé en vain auprès de la SNCF de permettre la desserte de la gare de Bretigny-sur-Orge sur le week-end, prend acte des décisions de celle-ci.



Cœur d'Essonne et Live Nation regrettent cette situation.

L'histoire est longue cependant et Cœur d'Essonne et Live Nation réfléchiront ensemble à des moyens de continuer à porter haut les couleurs de la musique et de la fraternité en Essonne.