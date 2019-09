Échappés du groupe toulonnais d'indie-pop Twin Apple, Gaby et Niko s'amusent aussi dans un projet de musique électronique aux sons d'une autre époque qui s'appelle Beep It. Leur premier album 1976 est sorti le 27 septembre chez Toolong Records, et un extrait ("At time") a été mis en clip vidéo. C'est à découvrir à la suite. [plus d'infos]