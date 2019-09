Le festival BBMix fêtera ses 15 ans le 23 et 24 novembre, toujours au Carré Belle-Feuille de Boulogne-Billancourt (92). La programmation a été dévoilée : Billy Childish, Midori Takada, Le Villejuif Underground, Félicia Atkinson, Carla Dal Forno, Petosaure, Erwin Stache, Sophie Massa & Maxime Barré ainsi que Sylvie Astii feront leur rôles de disc-jockeys. Plus d'infos, à la suite.

[ bbmix.org: Site officiel (1 hit) ] [plus d'infos]