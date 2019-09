Si certains se demandaient encore ce que faisait l'ex-Biohazard, The Syderz, Tattooed Millionaire ou encore Attika 7, Evan Seinfeld, du côté musique (on parle pas de sa carrière porno évidemment), et bien le bougre s'est mis au hip hop autotuné... On déconne vraiment pas, et si tu as envie de t'infliger ça, ça se passe à la suite. Son blaze : SVG$. [plus d'infos]