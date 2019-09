Danse du vice, de l'horreur et de l'extase​.​.​., le troisième album de Demon Vendetta à paraître vendredi sera le dernier disque du groupe. L'album sera disponible en LP et digital et s'écoute déjà en intégralité sur Bandcamp. "What waits below", titre extrait de cet opus, a fait l'objet d'un clip qui se visionne ci-dessous.

