Le groupe a annoncé la terrible nouvelle cet après-midi. Vincent, chanteur d'AqME, se bat contre un cancer. Pour cette raison, leurs dates finales de concert sont repoussées : au 10 janvier à L'Empreinte de Savigny le Temple et au 11 janvier pour celle au Trianon de Paris. Nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement à Vincent et du courage à lui et ses proches dans cette difficile épreuve.