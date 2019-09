C'est annoncé officiellement. Le live de Mass Hysteria donné au Hellfest le jour de la fête de la musique fera l'objet d'une sortie CD+DVD/CD+Blu-Ray et vinyle le 25 octobre. Ce live Hellfest XXI VI MMXIX est prévu chez Verycords. Artwork signé Eric Canto et setliste sont compilés par ici. [plus d'infos]