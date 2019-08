Les Oh Sees (enfin, le groupe de John Dwyer) est de retour avec un nouvel album intitulé Face stabber (Castle Face / Differ-ant) et qui est déjà disponible en CD depuis le 16 aout. Sa version vinyle sortira le 13 septembre. Voici 3 extraits à la suite qui devrait vous donner l'eau à la bouche. Le groupe est actuellement de passage en France (ce soir à Gueret, le 3 septembre à Bordeaux, le 4 à Toulouse et le 5 à Paris).

