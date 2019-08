The Ghost Inside a repris le chemin du studio pour enregistrer un cinquième album. Les américains étaient remontés sur scène début juillet, une première depuis leur terrible accident de novembre 2015. Will Putney assurera la production de la bestiole, il a bossé avec Knocked Loose, Thy Art Is Murder, Counterparts, Every Time I Die ou encore Body Count par le passé. Jeremy McKinnon, chanteur de A Day To Remember, intervient également comme co-producteur.