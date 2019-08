Les Folsom soutiennent le collectif ARTYPIQUE (troupe de chanteurs, musiciens et comédiens porteurs de handicap mental et/ou autistes aux côtés d'artistes reconnus sur la scène française et internationale). C'est dans ce cadre qu'ils te proposent quelques concerts afin de soutenir plus particulièrement l'activité d'Itinéraire Bis Prod (http://ib-prod.fr/).

