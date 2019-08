Pour son 50e anniversaire, Magma est revenu en juin avec un nouvel opus intitulé Zëss, œuvre de 38 minutes écrite et composée dans les années 70 et enregistré avec la participation de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Le groupe annonce la suite de sa tournée l'année prochaine, avec des dates visibles à la suite. [plus d'infos]