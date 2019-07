Joey DeMaio de Manowar s'est lancé dans un long discours lors de leur concert en Turquie pour revenir sur les évènements passés qui ont vu le groupe annuler/ ne pas assurer sa prestation lors du dernier Hellfest. Il s'en prend littéralement aux organisateurs qui n'auraient selon eux pas tenu leurs engagements et confirme qu'un procès va être intenté. Tout cela a évidemment été filmé et est dispo ci-après. La suite au prochain épisode ! [plus d'infos]