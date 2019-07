Demain est annulé, premier album de Contractions, est attendu via Adagio 830 (Sport, Monplaisir, Sed Non Satiata, ...) et PurePainSugar (Bâton Rouge, Daïtro, Torino, ...) le 23 septembre en LP. "Un jour qui traîne", tiré de cet opus, s'écoute déjà sur le bandcamp du quatuor.

