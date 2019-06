Contre 8 euros, tu peux recevoir la nouvelle double compilation du webzine French Metal intitulée Requiem pour un massacre . Parmi les 40 groupes (pas tous Français), tu retrouves S.U.P , Myrath , Sidilarsen , Nostromo , Cobalt , Arthrosis , Obsoleth , Nineteen Ninety Six , Murder One , Samsaya ... La liste complète à la suite. [ French Metal ] [ plus d'infos ]







S.U.P, Myrath, Sidilarsen, Nostromo, Disowning, Darkrise, Dunkelnacht, Gorgon, Unsu, Iron Flesh, Assatur, Mortal Scepter, Geostygma, Among Vultures, Waking The Sleeping Bear, Exxistence, Inhepsie, Lecks Inc., Skahinall, Cobalt, Dronte, Cyatik, Dead Man Square, Crash Contact, 589, Master Crow, Arthrosis, Obsoleth, Nineteen Ninety Six, Murder One, Samsaya, Le Core & L'esprit, Steatorrhea, Blind Wisdom, Crazy Hammer, Old Demons' Back, Holy Fallout, Loaded Gun, Underside, Doomsday Crusaders