Rob Trujillo, Kirk Hammett de MetallicA, Whitfield Crane d'Ugly Kid Joe et Joey Castillo (ex-Queens Of The Stone Age/Danzig) vont unir leurs forces sous le patronyme de The Wedding Band pour un donner un concert de reprises de standards du rock. ça se passera le 26 juillet aux States, au Cosmopolitan Music Hall de Richmond Hill. Il n'y a plus qu'à espérer de voir des captations de la prestation sur le Tube !