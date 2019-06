Dave Mustaine (Megadeth, ex-MetallicA) a révélé qu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Son traitement a d'ores et déjà démarré et ses médecins pronostiquent 90% de chance de succès...Courage à lui dans cette difficile épreuve. Le groupe continue pour autant de travailler sur le successeur de Dystopia.