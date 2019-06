06/27 Trondheim, NOR - Trondheim Rocks

08/15 Montreal, QC - Bar le Ritz PDB

08/16 Toronto, ON - Lee's Palace

08/17 Las Vegas, NV - Psycho Las Vegas

08/20 San Diego, CA - Brick By Brick

08/21 Los Angeles, CA - Catch One

08/22 Mexico City, MEX - Sala Puebla

08/23 Vancouver, BC - Rickshaw Theatre

08/24 Edmonton, AB - The Starlite Room

08/25 Calgary, AB - Dickens

10/93 Pratteln, SWI - Up In Smoke

10/04 Linz, AUT - Night Of Fuzz

10/05 Wien, AUT - Night Of Fuzz

10/06 Dresden, GER - Beatpol

10/08 Warszawa, POL - Hydrozagadka

10/09 Berlin, GER - Festsaal Kreuzberg

10/10 Hamburg, GER - Knust

10/11 Stuttgart, GER - Universum

10/12 Munchen, GER - Keep It Low Festival

10/13 Koln, GER - Helios 37

10/14 London, UK - The Garage

10/16 Paris, FRA - Le Petit Bain

10/17 Nantes, FRA - Le Ferrailleur

10/18 Antwerpen, BEL - Desertfest

10/19 Leeuwarden, NET - Into The Void Festival

11/06 Barcelona, SPA - Razz 3

11/07 Bilbao, SPA - Kafe Antzokia

11/08 Madrid, SPA - Gruta '77

11/09 Oslo, NOR - Bla

12/07 Stockholm, SWE - Fuzz Festival