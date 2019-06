Henchman est en train de sortir l'intégralité de ses titres parus à ce jour (Wolfpack, Henchman et Void in between), accompagnés d'enregistrements lives de 2012 (à la Cantine de Belleville), sur une cassette audio intitulée Four pack. Elle est éditée à 100 exemplaires grâce à Creepozoïd Productions (Unlogistic, Riposte, ...), Emergence Records (Ed Warner, Grand Detour, ...), Happy Gary (Coke Asian, ...) et Orange Juice Records (Tekken, Peur Panique, ...).