Slipknot a repris la route et s'est notamment arrêté aux festivals jumeaux allemands Rock im Park et Rock am Ring ce week-end. Leur prestation sur ce dernier est disponible dans la suite. Deux dates françaises seront assurées avec le passage au Knotfest le 20 juin (sur l'enceinte du Hellfest) et aux Arènes de Nîmes le 1er juillet. [plus d'infos]