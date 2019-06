Mass Hysteria et Ultra Vomit suivent la mouvance et lancent leurs "propres" bières artisanales, respectivement avec la Maniacs et la Kéken. Elles seront notamment dispos au E. Leclerc de Clisson pour le Hellfest. Apéroooooo ! A noter que les Mass ont également établi un partenariat avec la marque Chopperhead pour des produits de soin : une huile sans rinçage pour barbus et un shampooing pour cheveux et barbe. Idem ce sera dispo pour le plus gros fest' metal français.