À l'occasion du 50ème anniversaire du festival légendraire de Woodstock, Rhino Records sortira plusieurs coffrets de CD's et LP's retraçant les concerts du festival. Une des versions contiendra l'intégralité des enregistrements agrémentés de livres, posters et blu-ray. Plus d'informations au sujet de Woodstock - Back to the garden, à paraître le 02 août, via le lien ci-dessous.

[ Woodstock50 ]