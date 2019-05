Le festival Les Arts Bourrins se tiendra les 30 et 31 août prochain à Notre-Dame-de-Gravenchon en Normandie. Au programme de cette édition, une affiche bien fournie avec notamment de la partie Mercyless, Misanthrope, Agressor, In Other Climes, Stronghold, Ad Patres, Lethvm, Pilori, Abrahma et bien d'autres. Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook de l'évènement.

[ Les Arts Bourrins 2019: Facebook ]