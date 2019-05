Mike Patton a un énième nouveau projet, cette fois-ci, c'est avec Jean-Claude Vannier, auteur-compositeur (qui a travaillé pour Jane Birkin, Julien Clerc, Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Maurane, Claude Nougaro...). L'album intitulé Corpse flower est prévu pour le 13 septembre, un titre s'écoute à la suite. Parmi les nombreux invités, on peut noter Justin Meldal-Johnsen (bassiste chez Beck ou Nine Inch Nails), Bernard Paganotti (Magma) ou Didier Malherbe (saxophoniste chez Gong). [plus d'infos]