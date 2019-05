Après plusieurs concerts assurés ces dernières années, les légendaires Ludwig Von 88 effectuent leur retour discographique. Un 5-titres, Disco pogo nights, sortira en CD et en EP (en édition limitée) le 7 juin. La précommande de l'objet et l'écoute d'un titre, "En avant dans le mur", s'effectuent via les liens ci-joints.

[ Disco pogo nights: Précommande / En avant dans le mur: Streaming ]