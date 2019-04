Le culte des bourreaux est le nouvel album de Potence à paraître vendredi. Fruit de la collaboration de nombreux labels (Dingleberry records, Impure Muzik, Urgence Disk Records, Lilith records, Smart and confused, Subversive ways, Shove, Walking is still honest Records et Itawak Records), le disque s'écoute déjà sur Bandcamp.

