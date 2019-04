La septième édition du This Is My Fest se tiendra au Gibus (Paris) les 7, 8 et 9 juin. Parmi les 29 groupes présents, se trouveront Heavy Heart, Pogo Car Crash Control, L A N E, The Rebel Assholes, Déjà Mort, P.O Box, Mon Dragon ou encore Forest Pooky et Bleakness. Plus d'infos sur le website dédié.

[ Guerilla-asso.com ]