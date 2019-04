Si tu es dans les coins de Lyon ou de Bourgoin-Jallieu les 9, 10 et 11 mai, ne manque pas la nouvelle édition du Rock In Opposition, festival des musiques progressives, noise, avant-gardistes et expérimentales. Cette année l'affiche s'annonce alléchante puisque seront présents le grand Robert Wyatt et son Rock Bottom, Mange Ferraille, PoiL, PinioL, Schnellertollermeier, Koenji Hyakkei, a.P.A.t.T, Present, The Watts et Geoff Leigh. Plus de renseignements à la suite.

