Spacejam a sorti courant mars un premier EP, Lift off. Il s'écoute intégralement sur leur BandCamp. Le groupe planche par ailleurs déjà sur de nouveaux morceaux en vue d'enregistrer leur premier long format d'ici la fin de l'année et avec une date de sortie estimée au printemps 2020.

