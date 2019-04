En attendant l'arrivée prochaine d'un nouvel album, actuellement en cours d'enregistrement, Dark Wooden Cell, mené par Mike Gory (Kraken Oxen, Kenosha Bird), vient de mettre en ligne un nouveau titre inédit intitulé "Useless filthy spade" à écouter et télécharger librement via BandCamp.

