Les trois membres originaux des Misfits, Glenn Danzig, Jerry Only et Doyle Wolfgang Von Frankenstein, se réuniront pour un show à Los Angeles le 29 juin. Dave Lombardo (Suicidal Tendencies, Dead Cross, ex-Slayer, Philm, etc.) assurera une nouvelle fois derrière les fûts. Rise Against, The Distillers, Anti-Nowhere League et Cro-Mags ouvriront pour eux. [plus d'infos]