Machine Head va célébrer les 25 ans de Burn my eyes cette année et jouera pour l'occasion l'album dans son intégralité pour une tournée prévue à l'automne. Pour ajouter à l'événement, des membres originels assureront les shows avec les présences de Logan Mader à la guitare et Chris Kontos à la batterie. Le groupe proposera par ailleurs lors de ces concerts une partie dédiée à leurs tubes avec les futurs nouveaux membres du combo. Deux dates françaises sont disponibles : à Paris et Lyon. [plus d'infos]