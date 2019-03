Avis aux parisiens et fans de rock n' roll (et d'alcool) ! Un nouveau bar rock, l'Alabama Bar, va prochainement ouvrir (mi-avril). Il s'agit de celui de Mikkey Dee, l'ex-batteur de Motörhead et actuel Scorpions qui proposera à sa clientèle une playlist rock/metal, un jukebox vinyle plein de pépites, et une carte qui plaira aux amateurs de bière et de bons whisky.

[ AlabamaBarParis: Facebook (16 hits) ]