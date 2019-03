La seconde édition du Outch ! Extrême Métal Festival est attendue les 24 et 25 mai. Pour celle-ci, elle change de lieu et se déroulera dans la salle de concert La Niche (Haute-Marne). Brujeria, Venomous Concept, Aggression, Sangre, Black Bomb A, Leng Tch'e, Deathrite, Geranium, 20 Minutes de Chaos et Hordür sont de la partie.

