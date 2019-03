Le Plane 'R Fest a dévoilé l'intégralité de son affiche 2019 : Finntroll, Skindred, Rise Of The Northstar, AqME, Jinjer, AcoD, Korpiklaani, Dark Tranquillity, Soulfly, Benighted, Horskh, R.A.B et Foss Metal. ça se déroule les 5 et 6 juillet à Montcul (69).