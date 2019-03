Mastodon rendra un dernier hommage à son défunt producteur Nick John, décédé l'an dernier d'un cancer du pancréas, en sortant un mini-EP deux titres. Celui-ci comprendra deux versions de "Stairway to heaven" de Led Zeppelin dont il était grand fan, l'une studio et la seconde live. La sortie est prévue pour le Record Store Day le 13 avril et l'intégralité des bénéfices sera reversée à une fondation consacrée à la recherche sur le cancer du pancréas. Il a été aussi révélé qu'il était adorateur de nos frenchies de Gojira à l'occasion de cette annonce.