Stonehenge Records prévoit une grosse actualité pour 2019. Avec tout d'abord, la parution de la discographie complète de Amanda Woodward en triple LP. L'objet est au pressage dont une édition en pré-vente est à venir prochainement. Pour la suite, plusieurs sorties sont envisagées : un 7" de None But Equals, le troisième LP de Chaviré ainsi que quatre discographies distinctes à savoir celle de Jasemine en simple LP, celles de Policy Of Three et de Finger Print en LP doubles et celle de Ekkaia assemblée dans un 3xLP. [plus d'infos]