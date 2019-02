Dälek va sortir un nouvel EP, Respect to the authors . L'objet en série ultra limitée ne sera disponible qu'en édition vinyle, à acheter sur les dates de la tournée. L'objet sera dispo à compter du 22 mars. [ plus d'infos ]

28/03/2019 NO Oslo - Bla

‪29/03/2019 NO Stavanger - Folken ‬

30/03/2019 FI Helsinki - Kuudes Linja‬

31/03/2019 UK London - Lexington

01/04/2019 UK Bristol - The Lanes Bristol

02/04/2019 FR Roubaix - Cave aux Poètes

03/04/2019 BE Antwerp - Het Bos ‬

04/04/2019 DE Hamburg - Hafenklang ‬

05/04/2019 DE Leipzig - Exile on Mainstream ‬20th Anniversary

‪07/04/2019 NL Sneek - Het Bolwerk ‬

09/04/2019 BE Brussels - Magasin 4 ‬

10/04/2019 CH Winterthur - Albani‬

11/04/2019 CH Luzern - Südpol ‬

12/04/2019 CH Basel - Sommer Casino

13/04/2019 NL Tilburg‬ - Roadburn Festival (as DOOLHOF)

14/04/2019 NL Utrecht - DB's